Ракитич: «Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите»

Экс-полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.
- Результат игры – ничья 0:0.
- Хорваты вышли в плей-офф со 2-го места, бельгийцы вылетели.
- Ромелу Лукаку упустил 4 голевых момента за тайм.
«Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите», – сказал Ракитич.
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Источник: Daily Mail