Ракитич: «Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите»

Экс-полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.

Результат игры – ничья 0:0.

Хорваты вышли в плей-офф со 2-го места, бельгийцы вылетели.

Ромелу Лукаку упустил 4 голевых момента за тайм.

«Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите», – сказал Ракитич.

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