Ракитич: «Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите»

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    Экс-полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.

    «Хорош, Лукаку! Нужно оплатить ему месяц отпуска в Сплите», – сказал Ракитич.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7484

      Беспонтий 1 час назад

      "— Значит так. Двадцать баранов...
      — Двадцать пять.
      — Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
      — И бесплатная путёвка...
      — В Сибирь!"

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