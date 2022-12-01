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    «Он расстроен, а я счастлив». Ловрен – о Лукаку

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.

    – Это была очень тяжелая игра. В каких-то моментах везло нам, в каких-то – соперникам. Как у нас, так и у бельгийцев были шансы.

    В конце концов, для нас очень важно было выйти в плей-офф.

    – Что скажешь о Лукаку? У него было четыре замечательных момента.

    – Это футбол. Случается. Возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию.

    Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2022 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23638

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да, Лукаку обкакался сегодня. (((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17211

      Garrincha58 1 час назад

      следом за Бельгией вылетите и вы Ловрен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +913

      Riot Zero > Garrincha58 40 минут назад

      Ну да, если Хорватия будет играть так, как с Бельгией, то японцы вынесут их вперёд ногами.

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