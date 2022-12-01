«Он расстроен, а я счастлив». Ловрен – о Лукаку

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился впечатлениями после матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Бельгии.

Результат игры – ничья 0:0.

Хорваты вышли в плей-офф со 2-го места, бельгийцы вылетели.

Ромелу Лукаку упустил 4 голевых момента за тайм.

– Это была очень тяжелая игра. В каких-то моментах везло нам, в каких-то – соперникам. Как у нас, так и у бельгийцев были шансы.

В конце концов, для нас очень важно было выйти в плей-офф.

– Что скажешь о Лукаку? У него было четыре замечательных момента.

– Это футбол. Случается. Возможно, бог больше хочет видеть Хорватию в плей-офф, чем Бельгию.

Позже я поговорил с Лукаку. Сказал ему, что так бывает. Конечно, он расстроен. Но я счастлив.

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