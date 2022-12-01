Лукаку за тайм стал лидером ЧМ-2022 по упущенным голевым моментам

Бельгия сыграла вничью с Хорватией со счетом 0:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

После перерыва на поле вышел нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку.

За второй тайм он упустил четыре голевых момента. Это самый высокий показатель в турнире.

Лидерство с бельгийцем делит Килиан Мбаппе, но он провел три матча за сборную Франции на текущем ЧМ.

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