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  • Лукаку за тайм стал лидером ЧМ-2022 по упущенным голевым моментам

Лукаку за тайм стал лидером ЧМ-2022 по упущенным голевым моментам

1 декабря 2022, 21:58
3

Бельгия сыграла вничью с Хорватией со счетом 0:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

После перерыва на поле вышел нападающий бельгийской сборной Ромелу Лукаку.

За второй тайм он упустил четыре голевых момента. Это самый высокий показатель в турнире.

Лидерство с бельгийцем делит Килиан Мбаппе, но он провел три матча за сборную Франции на текущем ЧМ.

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Источник: Squawka
Чемпионат мира Бельгия Хорватия Лукаку Ромелу
Комментарии (3)
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SIRIUS 2002
1669923007
Не его день
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Garrincha58
1669924569
тренер у Бельгии слабый надо было Лукаку выпускать с первых минут мне он чем то напоминает Семака игроки отличные а результата ноль
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