Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Определились 6 пар 1/8 финала ЧМ-2022

    В четверг в плей-офф чемпионата мира пробились еще четыре сборные.

    Групповой этап преодолели Марокко, Хорватия, Япония и Испания.

    На данный момент известны шесть из восьми пар 1/8 финала ЧМ-2022:

    • Нидерланды – США (3 декабря, 18:00 мск);
    • Англия – Сенегал (4 декабря, 22:00 мск);
    • Франция – Польша (4 декабря, 18:00 мск);
    • Аргентина – Австралия (3 декабря, 22:00 мск);
    • Япония – Хорватия (5 декабря, 18:00 мск);
    • Марокко – Испания (6 декабря, 18:00 мск).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Тренер Мартинес и футболисты сборной Бельгии плакали после вылета с ЧМ-2022
    Сборная Германии установила личный антирекорд на ЧМ
    ⚽ Результаты матчей ЧМ-2022 на сегодня. Испания проиграла Японии, Германия и Бельгия вылетели, сборная Марокко выиграла группу 6
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11