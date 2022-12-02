Определились 6 пар 1/8 финала ЧМ-2022

В четверг в плей-офф чемпионата мира пробились еще четыре сборные.

Групповой этап преодолели Марокко, Хорватия, Япония и Испания.

На данный момент известны шесть из восьми пар 1/8 финала ЧМ-2022:

Нидерланды – США (3 декабря, 18:00 мск);

Англия – Сенегал (4 декабря, 22:00 мск);

Франция – Польша (4 декабря, 18:00 мск);

Аргентина – Австралия (3 декабря, 22:00 мск);

Япония – Хорватия (5 декабря, 18:00 мск);

Марокко – Испания (6 декабря, 18:00 мск).

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