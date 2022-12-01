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  • ЧМ-2022. Испания проиграла Японии (1:2) и вышла из группы со 2-го места

ЧМ-2022. Испания проиграла Японии (1:2) и вышла из группы со 2-го места

1 декабря 2022, 23:53
50

Испания потерпела поражение от Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

На гол Альваро Мораты на 11-й минуте сразу после перерыва забитыми мячами ответили Рицу Доан и Ао Танака.

Благодаря победе японцы выиграли группу E, опередив испанцев, которые финишировали вторыми.

В 1/8 финала турнира Япония встретится с Хорватией, а Испания – с Марокко.

ЧМ-2022. Группа E. 3-й тур

Япония – Испания – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мората, 11; 1:1 – Доан, 48; 2:1 – Танака, 51.

Календарь ЧМ-2022

Турнирные таблицы ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Япония Испания
Комментарии (50)
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vladik12
1669928141
Рад и поздравляю Испанию. Расчетливо выбрали более удобную сетку. Не с Хорватией, а с Марокко. Не с Бразилией, а Португалией. Сработано красиво. Заодно и немцев домой отправили.
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Nikita Suarez
1669928161
Что за чемпионат мира! Сенсация за сенсацией!!! Браво всем) И азиатам и африканцам! Европейцы пусть с радугой балуются побольше
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фанат джигурды
1669928243
Так и надо немчуре!!! На Чемпионате мира по футболу надо играть в футбол, а не о Элтонах Джонах всяких думать!!!
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Красногорск_Фан
1669928299
Блин! Япошки понторезы!!! Респект и уважуха !!! Любители лгбсятины едут домой, Испания в следующей игре будет злой за то что ее без вазелина. Да этот ЧМ просто праздник какой то !!!
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GoLenaStop
1669928322
Я-пония!!! Спасибо за победу!!! Коста-Рика!! Молодцы! Жаль не дотянули до победы... Вместе вышибли гермо-радужных уродов! Класс!!!
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Ziklop
1669928826
испанцы су.чары, решили со второго места выйти. выбьют вас в следующем туре за это!
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portero
1669929066
Хитрожопые испанцы отправили немцев домой.... Ну посмотрим поможет им эта хитромть или фортуна накажет....
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mutabor0992
1669929169
Почему такие повторы фуфловые?Когда Испания пропускала первый гол,а не ушел ли мяч за пределы поля?
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Вомбат
1669929189
Ничего удивиттельного сегодня не произошло. Немцы играли спустя рукава целый час и только, когда Коста-Рика вышла вперед, взялись за дело. Они забили футбольному карлику 3 гола за 15 минут, и за те же 15 минут 4 раза попали в штангу. А голевые моменты я даже не считал. Испанцы же играли явно намеренно очень медленно, без комбинаций, рывков и сольных проходов. Так что Испания, как я и боялся, сливала Японии намеренно, боясь попасть на хорватов и желая попасть на Марокко. Конечно если бы немцы проиграли бы, вылетела бы и Испания, но те не верили, что немы могут проиграть. Я тоже не верил. Но как бы было здорово, если бы и Испания нынче поехала бы домой!
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zigbert
1669965433
Забив гол испанцы посчитали что дело сделано. По части удерживания мяча им нет равных. У японцев ничего не получалось в первом тайме но они добились главного - не пропустили больше в свои ворота. Ничего не предвещало испанцам беды но она случилась. Спокойный ход игры прервался настоящим взрывом, когда Япония забила за короткий отрывок два гола. Возможно испанцы и играли бы более осмотрительней в обороне если бы не было победы над Коста Рикой 7:0, которая практически гарантировала им выход в плей-Офф. Очень слабо сыграл матч вратарь испанцев.
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