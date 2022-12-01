ЧМ-2022. Испания проиграла Японии (1:2) и вышла из группы со 2-го места

Испания потерпела поражение от Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

На гол Альваро Мораты на 11-й минуте сразу после перерыва забитыми мячами ответили Рицу Доан и Ао Танака.

Благодаря победе японцы выиграли группу E, опередив испанцев, которые финишировали вторыми.

В 1/8 финала турнира Япония встретится с Хорватией, а Испания – с Марокко.

ЧМ-2022. Группа E. 3-й тур

Япония – Испания – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мората, 11; 1:1 – Доан, 48; 2:1 – Танака, 51.

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