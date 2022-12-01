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    ЧМ-2022. Испания проиграла Японии (1:2) и вышла из группы со 2-го места

    Испания потерпела поражение от Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    На гол Альваро Мораты на 11-й минуте сразу после перерыва забитыми мячами ответили Рицу Доан и Ао Танака.

    Благодаря победе японцы выиграли группу E, опередив испанцев, которые финишировали вторыми.

    В 1/8 финала турнира Япония встретится с Хорватией, а Испания – с Марокко.

    ЧМ-2022. Группа E. 3-й тур

    Япония – Испания – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мората, 11; 1:1 – Доан, 48; 2:1 – Танака, 51.

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    01.12.2022 23:53
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +10

      sеrjpоkеr 11 минут назад

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      Рейтинг: +12000

      Вомбат 27 минут назад

      Ничего удивиттельного сегодня не произошло. Немцы играли спустя рукава целый час и только, когда Коста-Рика вышла вперед, взялись за дело. Они забили футбольному карлику 3 гола за 15 минут, и за те же 15 минут 4 раза попали в штангу. А голевые моменты я даже не считал. Испанцы же играли явно намеренно очень медленно, без комбинаций, рывков и сольных проходов. Так что Испания, как я и боялся, сливала Японии намеренно, боясь попасть на хорватов и желая попасть на Марокко. Конечно если бы немцы проиграли бы, вылетела бы и Испания, но те не верили, что немы могут проиграть. Я тоже не верил. Но как бы было здорово, если бы и Испания нынче поехала бы домой!

      2
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      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 27 минут назад

      Почему такие повторы фуфловые?Когда Испания пропускала первый гол,а не ушел ли мяч за пределы поля?

      1
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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > mutabor0992 25 минут назад

      Не ушёл, очевидно же. Хватит бомбить. Вышли сильнейшие.

      0
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      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > DemSerg 18 минут назад

      Ну ты реально конь!Считаешь что вместо Аргентины должна была Саудовская Аравия выйти или вместо США Иран?

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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > mutabor0992 16 минут назад

      Как не стыдно? В пол ста лет можно было хоть каплю ума нажить и выгодно отличаться этим от школьников. Сказал же - выходят из группы сильнейшие. Спортивный принцип.

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      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > DemSerg 15 минут назад

      В плей-офф кого смотреть собираешься?Какое-нибудь фуфло против кала...И дальше пройдет какой нибудь мусор.СУПЕР!!!!

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      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > DemSerg 12 минут назад

      Ты мой ум не оценивай.Я ЧМ еще с 1986 года смотрю и многое помню.И еще раз повторю,что мне лично было бы интереснее смотреть Хорватия-Германия.Нежели то,что будет.Как то так.

      0
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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > mutabor0992 10 минут назад

      Фуфло как раз вылетело, показав слабую и неорганизованную игру. Здравые люди хотят смотреть на сильные команды. Сильные занимаю место в группе выше слабых. Хотя... Чего бисер метать...

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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > mutabor0992 9 минут назад

      А что его оценивать, Тут и оценивать нечего.

      0
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      Рейтинг: +1351

      balam > mutabor0992 8 минут назад

      а Ленина видел?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > DemSerg 7 минут назад

      Обоснуй тогда почему Япошки Коста-Рикки проиграли?Немчура Рикков в пол ноги обыграла.А самураи слились.Так что про бисер ты поторопился.

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      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > balam 6 минут назад

      Не пошел в мавзолей...Очередь большая была.

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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > mutabor0992 3 минуты назад

      Следи за руками))) Япония проиграла Коста-Рике потому, что хуже играла, а Коста-Рика лучше. ФРГ обыграла Коста-Рику потому, что в той игре ФРГ играла лучше, а Коста-Рика хуже. Ты сядь, расчерти всё на бумажке, так понятнее тебе, может быть. Или у знакомых взрослых спроси.

      0
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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > mutabor0992 2 минуты назад

      А живого?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +368

      Ill Ich 28 минут назад

      Это даже вовсе не сенсация - это трезвый расчёт испанцев, и он оправдался. Ну и японцы молодцы - у них другого выбора просто не было, победили - и прошли дальше.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1346

      DemSerg > Ill Ich 24 минуты назад

      Ага, чётко отсекли тевтонцев от плейофф и увернулись от Хорватии.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17211

      Garrincha58 28 минут назад

      хитрые мучачи слили швайнов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +66606

      portero 29 минут назад

      Хитрожопые испанцы отправили немцев домой....
      Ну посмотрим поможет им эта хитромть или фортуна накажет....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4853

      ААМ 29 минут назад

      Пижоны и тихоходы из Испании получили своё. Японцы молодцы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27399

      JTherry 32 минуты назад

      сколько раз за матч менялись команды местами, вот это Чемпионат, настоящий ЧМ..! Доха, место крушения Японии с Ираком, стало местом ее победы над Испанией, круто..!!! самураи провели удивительную игру, но попадут в сетку с Бразилией... испанцы ни при каких обстоятельствах не вылетали из группы, и похоже, специально ушли в другую часть сетки с Португалией...

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      ...
      Рейтинг: +6464

      Красногорск_Фан > JTherry 29 минут назад

      Испания -Португалия это Классико. Тогда молодцы что ушли

      1
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      ...
      Рейтинг: +1351

      balam > JTherry 29 минут назад

      как не вылетали?до 70 вся гомосятина домой бы ехала

      1
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      ...
      Рейтинг: +27399

      JTherry > balam 17 минут назад

      ты спишь уже..? речь идет о данной группе на ЧМ в Катаре...) или ты о 70-й минуте матча...? но даже и при этом Испания не вылетала бы...)

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      Рейтинг: +1351

      balam > JTherry 12 минут назад

      внимательней посмотри.хотя какая уже разница

      0
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      Рейтинг: +3112

      Ziklop 33 минуты назад

      испанцы су.чары, решили со второго места выйти.
      выбьют вас в следующем туре за это!

      4
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      Рейтинг: +1346

      DemSerg > Ziklop 22 минуты назад

      Бомболейло))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      derrik 2000 35 минут назад

      2-й тайм в исполнении японцев - это нечто!
      А, может, специально испанцы "якобы играли" против япошек, чтобы таким образом устранить по ходу турнира очень сильного конкурента сборную Германии???
      Я, откровенно говоря, не понял, КУДА подевалась во 2-м тайме мощь атак испанцев...
      Как бы то ни было - рад, что неожиданность турнира всё таки произошла.
      Иначе, как без сюрпризов??? )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > derrik 2000 32 минуты назад

      Такие сюрпризы плохо пахнут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +46

      derrik 2000 > mutabor0992 26 минут назад

      Это - да.
      Но ты и сам понимаешь, что профессиональный спорт - очень грязное дело.
      Там все "замазаны".

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      ...
      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > derrik 2000 23 минуты назад

      В очко такой спорт!Если чемпионами станет Аргентина,то вААще все глухо!Еще до начала чемпа стали пиарить Аргов.

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      Рейтинг: +46

      derrik 2000 > mutabor0992 10 минут назад

      В первый раз, что ли??? Уже где-то лет 20 чемпионаты мира - это не крупнейшие СОРЕВНОВАНИЯ, а СУПЕРУСПЕШНЫЙ коммерческий проект. Я нынешние ЧМ смотрю так... без особого интереса. Где-то к 1/2 финала у меня интерес появляется.

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      Рейтинг: +4122

      mutabor0992 > derrik 2000 3 минуты назад

      Ну раньше тоже была рука Бога...Но чтоб вот так шпанская мушка(серьезная сборная) слилась...Это уже край!

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