ЧМ-2022. Испания проиграла Японии (1:2) и вышла из группы со 2-го места

Испания потерпела поражение от Японии со счетом 1:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
На гол Альваро Мораты на 11-й минуте сразу после перерыва забитыми мячами ответили Рицу Доан и Ао Танака.
Благодаря победе японцы выиграли группу E, опередив испанцев, которые финишировали вторыми.
В 1/8 финала турнира Япония встретится с Хорватией, а Испания – с Марокко.
ЧМ-2022. Группа E. 3-й тур
Япония – Испания – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мората, 11; 1:1 – Доан, 48; 2:1 – Танака, 51.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «Бомбардир»