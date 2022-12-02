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    Стали известны 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

    В Катаре продолжается групповой этап чемпионата мира-2022.

    На данный момент уже известны 14 сборных, которые сыграют в 1/8 финала турнира.

    • Франция
    • Бразилия
    • Португалия
    • Нидерланды
    • Сенегал
    • Англия
    • США
    • Австралия
    • Аргентина
    • Польша
    • Марокко
    • Хорватия
    • Япония
    • Испания

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1038

      ARSteven89 23 минуты назад

      Мдааа, круто испанцы слились в нижнюю сетку к европейским фаворитам. Англия, Франция, Португалия явно по силам испанцам, а не Бразилия и Аргентина!

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