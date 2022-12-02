Стали известны 14 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

Мдааа, круто испанцы слились в нижнюю сетку к европейским фаворитам. Англия, Франция, Португалия явно по силам испанцам, а не Бразилия и Аргентина!
В Катаре продолжается групповой этап чемпионата мира-2022.
На данный момент уже известны 14 сборных, которые сыграют в 1/8 финала турнира.
- Франция
- Бразилия
- Португалия
- Нидерланды
- Сенегал
- Англия
- США
- Австралия
- Аргентина
- Польша
- Марокко
- Хорватия
- Япония
- Испания
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