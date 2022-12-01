⚡️ КДК вынес наказание Малкому, Барриосу, Родригао, Селихову, Николсону и Соболеву за массовую драку

Состоялось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
«Все 6 игроков удалены за массовую драку. Если бы было указано, что у кого-то агрессивное поведение, то рассматривали бы по другой статье. Но судья оценил эпизоды как массовую драку», – сообщил журналист Сергей Егоров.
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Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова