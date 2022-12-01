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  • ⚡️ КДК вынес наказание Малкому, Барриосу, Родригао, Селихову, Николсону и Соболеву за массовую драку

⚡️ КДК вынес наказание Малкому, Барриосу, Родригао, Селихову, Николсону и Соболеву за массовую драку

1 декабря 2022, 16:10
4

Состоялось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

  • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

«Все 6 игроков удалены за массовую драку. Если бы было указано, что у кого-то агрессивное поведение, то рассматривали бы по другой статье. Но судья оценил эпизоды как массовую драку», – сообщил журналист Сергей Егоров.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок Зенит Спартак Селихов Александр Малком Соболев Александр Барриос Вильмар Родригао Николсон Шамар
Комментарии (4)
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oyabun
1669901139
Что то слишком густо отсыпали. Никто не пострадал. И все уже через 5 мин улыбались и веселились. Футбол это прежде всего Шоу. И раз не получилось красиво сыграть, то футболисты постарались устроить нам его таким способом. Подогрели интерес зрителей, болельщиков. Имхо, слишком сурово наказали.
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R_a_i_n
1669901553
Интересно, а если бы не извинились? Матчей по 10? Народ ходит на зрелище смотреть, а их на 6 матчей. Можно было на 3 плюс 3 условно.
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zigbert
1669917102
Да хорошо что все по справедливости. Наказаны по три игрока от каждой команды. Там правда было еще море ЖК, которые тоже могут повлиять на последующие игры в Кубке России.
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