Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ⚡️ КДК вынес наказание Малкому, Барриосу, Родригао, Селихову, Николсону и Соболеву за массовую драку

    Состоялось заседание КДК РФС по массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.

    «Все 6 игроков удалены за массовую драку. Если бы было указано, что у кого-то агрессивное поведение, то рассматривали бы по другой статье. Но судья оценил эпизоды как массовую драку», – сообщил журналист Сергей Егоров.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

    Новости по теме
    Гендиректор «Зенита»: «Удивляет, что зачинщик-провокатор Промес вышел сухим из воды»
    «Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Родригао, Малкома и Барриоса
    Агент Малкома назвал несправедливой дисквалификацию игрока «Зенита» на шесть матчей 3
    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:10
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10971

      R_a_i_n 1 час назад

      Интересно, а если бы не извинились? Матчей по 10? Народ ходит на зрелище смотреть, а их на 6 матчей. Можно было на 3 плюс 3 условно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27377

      JTherry > R_a_i_n 1 час назад

      6 матчей многовато, конечно, но это только на матчи в Кубке РФ, там и так играем с молодежным составом... до финала доползем, как-нибудь, ведь эти матчи будут в следующем году только, к этому времени выйдут Мозес, Бальде и Мартинс, да и Промеса не тронули... прорвемся, не переживай..!)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33289

      oyabun 1 час назад

      Что то слишком густо отсыпали. Никто не пострадал. И все уже через 5 мин улыбались и веселились. Футбол это прежде всего Шоу. И раз не получилось красиво сыграть, то футболисты постарались устроить нам его таким способом. Подогрели интерес зрителей, болельщиков. Имхо, слишком сурово наказали.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11