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    ⚡️ ЧМ-2022. Германия победила Коста-Рику (4:2), но вылетела из турнира

    Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    В составе немцев дублем отличился Кай Хаверц, по голу забили Серж Гнабри и Никлас Фуллкруг.

    У костариканцев забитые мячи в активе Ельцина Техеды и Хуана Пабло Варгаса.

    Германия, несмотря на победу, стала только третьей в группе и вылетела из турнира.

    Коста-Рика также завершила выступление на ЧМ-2022, финишировав на последнем месте.

    ЧМ-2022. Группа E. 3-й тур

    Коста-Рика – Германия – 2:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гнабри, 10; 1:1 – Техеда, 58; 2:1 – Варгас, 70; 2:2 – Хаверц, 73; 2:3 – Хаверц, 85; 2:4 – Фуллкруг, 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2022 23:56
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1948

      DMитрий 10 минут назад

      Футбольный бог есть, - подумали сегодня игроки сборной Японии... Какие же мы педе.асты, - подумали сегодня игроки сборной Германии после финального свистка... Есть ещё справедливость в этом мире,- подумала остальная нормальная часть населения планеты...

      0
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      Рейтинг: +10

      sеrjpоkеr 12 минут назад

      Пpoгнозы на футбол bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +27399

      JTherry 23 минуты назад

      немчура облажалась на этом чемпионате, зато с радужными повязками на руках поедут домой... второй подряд проваленный чемпионат - фиаско для Германии..!

      1
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      Рейтинг: +8757

      GoLenaStop 24 минуты назад

      С вылетом с ЧМ сборной гермо-ании со всеми флагами и уродами, в Катаре станет как-то чище.
      Чего желаю и всем соседним странам.

      1
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      Рейтинг: +1496

      шахта Заполярная 25 минут назад

      Радужная Германия не то место руками прикрывала, надо было не рот , а задницу прикрывать.

      1
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      Рейтинг: +66606

      portero 27 минут назад

      Озабоченность немцев жопами, отправила их домой, а то блин собирались они начать играть на полную в третьей игре.... поздно поезд ушёл....

      1
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      Рейтинг: +1391

      elessar arnor > portero 22 минуты назад

      а рождаемость в рф низкая, но г е и немцы

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      Рейтинг: +66606

      portero > elessar arnor 10 минут назад

      Логика у тебя странная, ты наверное про противозачатные и аборты не слышал или просто провокатор "мыхалыч"????
      В Германии масульман (в основ турков) уже больше чем немцев, ну тебе то всё пофиг, узнай стату сколько туда приехало немцев из СССР....

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      Рейтинг: +12030

      BRO_football 30 минут назад

      Теперь понятно почему топовые сборные одна за другой вылетают с турнира.
      Сезоны в европейских чемпионатах ещё не закончились. И не дай бог какая-нибудь звезда футбола получит травму на ЧМ или переиграет и не сможет восстановится к возобновлению сезона. Поэтому и играют 3 матча на тяп-ляп и домой!
      В Бельгии, например, таких звёзд - лидеров своих клубов полно. В Германии немало. А значит и результат налицо!

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      Рейтинг: +4853

      ААМ 31 минуту назад

      Нельзя побеждать только из-за физической мощи без обводки и скорости. Это касается и Германии, и Испании.

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      Рейтинг: +368

      Ill Ich 34 минуты назад

      Домой! Скорее домой из этой удушливой, нетолерантной атмосферы. И только там можно свободно и радостно носить повязки и трусы излюбленных расцветок, а также высказывать единственно-правильные воззрения. Благодарные соотечественники заключат вас в радушные объятия, ведь главное - это гражданская позиция, а игра - это всего лишь игра. Вообщем, поэтом (и футболистом) можешь ты не быть, но гражданином - быть обязан!

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      Рейтинг: +1492

      Тазит > Ill Ich 33 минуты назад

      В радужные объятия)))

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      Рейтинг: +46

      derrik 2000 34 минуты назад

      Повторю цитату покойного Владимира Маслаченко, которую он ПРОКРИЧАЛ в финале Лиги Чемпионов, когда Бавария, считающаяся ТОГДА безусловным фаворитом встречи с Манчестер Юнайтед, ведя 1-0, УМУДРИЛАСЬ в конце матча пропустить два гола и осталась ни с чем: "ПИЖОНЫ! ПИЖОНЫ!!!"

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