⚡️ ЧМ-2022. Германия победила Коста-Рику (4:2), но вылетела из турнира

Германия обыграла Коста-Рику со счетом 4:2 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

В составе немцев дублем отличился Кай Хаверц, по голу забили Серж Гнабри и Никлас Фуллкруг.

У костариканцев забитые мячи в активе Ельцина Техеды и Хуана Пабло Варгаса.

Германия, несмотря на победу, стала только третьей в группе и вылетела из турнира.

Коста-Рика также завершила выступление на ЧМ-2022, финишировав на последнем месте.

ЧМ-2022. Группа E. 3-й тур

Коста-Рика – Германия – 2:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гнабри, 10; 1:1 – Техеда, 58; 2:1 – Варгас, 70; 2:2 – Хаверц, 73; 2:3 – Хаверц, 85; 2:4 – Фуллкруг, 90+1.

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