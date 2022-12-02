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    «Девочки переволновались». Экс-судья Николаев оценил работу женской бригады на матче Германии

    Экс‑арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал работу женской бригады судей на матче ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия (2:4).

    «Стефани Фраппар очень хорошо подготовилась к этому матчу и в свойственной себе манере отработала его.

    Вся проблема в том, что, когда люди узнают, что матч с участием мужских команд будет судить женщина, сомневаются в том, что она будет успевать за действиями футболистов на поле. Мужской футбол гораздо динамичнее женского, он скоростной, чисто физически сложно.

    Но Фраппар на протяжении многих лет сдает нормативы наравне с мужчинами, с этим у нее нет проблем. Вчера мы видели ее физическую готовность, а это один из главных критериев хорошей работы арбитра. Когда ты рядом с моментом, ты в хорошей позиции и принимаешь правильное решение. Это отличает ее от других женщин‑арбитров.

    Другой вопрос, что ее помощники‑девочки, и бразильянка, и мексиканка, ошибались. В одной ситуации мяч очевидно ушел на угловой. И гол, который забила Германия — помощница, работавшая на ближней бровке, зафиксировала офсайд, которого не было. Вот это немного смазало общее впечатление на фоне работы Стефани.

    Девочки‑помощницы, видимо, излишне волновались и переволновались. Возможно, у них не было такого опыта работы на матчах мужских команд по сравнению с Фраппар, которая уже работала на статусных матчах мужских команд и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции.

    Думаю, Фраппар будет дана хорошая оценка за работу, учитывая особенно то, как драматично все складывалось в этом матче, когда решалась судьба выхода из группы нескольких команд, — сказал Николаев

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1206

      Серёга Краснодарский 34 минуты назад

      Арбитрессы отсудили классно как и все судейство на чемпе. Главная наверное пробежала больше игроков. Особенно бросилось к глаза что боковые при ауте мгновенно показывали кто вводит мяч а не смотрели сначала на главного куда он махнет. Боковая с белым хвостом ошиблась согласен что переволновалась. Если б у нас так судили ой как интересно было бы, думаю все призёры были бы иные да и чемп стал бы ещё сильнее

      0
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      Рейтинг: +7770

      Томик 2 часа назад

      Команда готовится несколько лет, болельщики ждут, страна волнуется, приходит время во многом решающего матча, а тут "девочки переволновались". Да твою ж дивизию! Это просто плевок в лицо перечисленным в первом предложении.

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      Рейтинг: +722

      Fialet > Томик 1 час назад

      Скоро введут правило, по одному матчу на каждом турнире должны судить гомосеки и ни геры.

      0
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      Рейтинг: +229

      KLINSI 2 часа назад

      Ну, на результат не повлияло.
      Другое дело когда "мальчики" Чмессю тянут...

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      Рейтинг: +7770

      Томик > KLINSI 2 часа назад

      Первый раз вижу, чтобы "Зенит" так называли.

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      Рейтинг: +2193

      kvm 2 часа назад

      просто потекли девочки...

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