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    • Семшов объяснил причины поражения Албании в матче против Италии

    Семшов объяснил причины поражения Албании в матче против Италии

    Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мыслями по поводу поражения сборной Албании в матче против Италии (1:2) в рамках Евро-2024.

    «Албанцы испугались сами себя и того, что могут сотворить чудо, где‐то побороться с Италией. Даже забив гол, они иногда играли 6–2–2. Когда кучей обороняешься, большим количеством, мастеровитые футболисты, как у Италии, это вскроют», – высказал мнение Семшов.

    • Албания Силвиньо забила уже на 1-й минуте. Недим Байрами подкараулил неудачный аут итальянцев и отправил мяч в ближний угол ворот Доннаруммы. Но дальше практически вся игра проходила под диктовку коллектива Лучано Спаллетти. Итальянцы сумели забить два быстрых гола, перевернув ход игры.
    • Во второй половине поединка Италия контролировала мяч и довела дело до уверенной победы.
    • Напомним, что Албании не повезло с жеребьевкой. Команде, помимо Италии, придется сыграть с Хорватией и Испанией.

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    Источник: «Матч ТВ»

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