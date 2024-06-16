Семшов объяснил причины поражения Албании в матче против Италии

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился мыслями по поводу поражения сборной Албании в матче против Италии (1:2) в рамках Евро-2024.
«Албанцы испугались сами себя и того, что могут сотворить чудо, где‐то побороться с Италией. Даже забив гол, они иногда играли 6–2–2. Когда кучей обороняешься, большим количеством, мастеровитые футболисты, как у Италии, это вскроют», – высказал мнение Семшов.
- Албания Силвиньо забила уже на 1-й минуте. Недим Байрами подкараулил неудачный аут итальянцев и отправил мяч в ближний угол ворот Доннаруммы. Но дальше практически вся игра проходила под диктовку коллектива Лучано Спаллетти. Итальянцы сумели забить два быстрых гола, перевернув ход игры.
- Во второй половине поединка Италия контролировала мяч и довела дело до уверенной победы.
- Напомним, что Албании не повезло с жеребьевкой. Команде, помимо Италии, придется сыграть с Хорватией и Испанией.