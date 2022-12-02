«Девчонки, может, лучше на женский ЧМ?». Быстров – о судействе Фраппар в матче Германии

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал судейство француженки Стефани Фраппар в матче ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия (2:4).

«Девчонки, искреннее спасибо вам за судейство, вы прям реально красотки. Но, давайте, может, лучше на женский чемпионат мира, нет?» – написал Быстров в телеграме.

Впервые в истории главным арбитром на матче ЧМ-2022 была женщина.

Фраппар регулярно судит игры Лиги 1 и еврокубков.

В 2020 году она стала первой женщиной, назначенной на матч ЛЧ (Ювентус» – «Динамо» К).

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