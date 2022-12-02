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    «Девчонки, может, лучше на женский ЧМ?». Быстров – о судействе Фраппар в матче Германии

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал судейство француженки Стефани Фраппар в матче ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия (2:4).

    «Девчонки, искреннее спасибо вам за судейство, вы прям реально красотки. Но, давайте, может, лучше на женский чемпионат мира, нет?» – написал Быстров в телеграме.

    • Впервые в истории главным арбитром на матче ЧМ-2022 была женщина.
    • Фраппар регулярно судит игры Лиги 1 и еврокубков.
    • В 2020 году она стала первой женщиной, назначенной на матч ЛЧ (Ювентус» – «Динамо» К).

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    Новости сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7355

      Старикан 24 минуты назад

      Девчонки ладно, вот скоро геев и транссексуалов начнут ставить...

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      Рейтинг: +10

      hkljkl 41 минуту назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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