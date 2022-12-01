Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмены гола Гризманна в ворота Туниса

Федерация футбола Франции пожалуется в ФИФА по итогам матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.

Причина обращения – отмененный гол Антуана Гризманна на 90+8 минуте.

Согласно протоколу VAR, судья не имел права менять свое решение после возобновления игры.

Тунис победил Францию – 1:0.

Французы вышли из группы с 1-го места, а тунисцы вылетели с ЧМ-2022.

Если бы гол Гризманна был засчитан, это никак не повлияло бы на итоговое расположение команд.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира