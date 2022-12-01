Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмены гола Гризманна в ворота Туниса

Но всё это было как-то странно. Зачем идти к монитору, если там офсайд двухметровый. ВАР должен был сам принять решение.
Федерация футбола Франции пожалуется в ФИФА по итогам матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.
Причина обращения – отмененный гол Антуана Гризманна на 90+8 минуте.
Согласно протоколу VAR, судья не имел права менять свое решение после возобновления игры.
- Тунис победил Францию – 1:0.
- Французы вышли из группы с 1-го места, а тунисцы вылетели с ЧМ-2022.
- Если бы гол Гризманна был засчитан, это никак не повлияло бы на итоговое расположение команд.
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