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    Франция готовит жалобу в ФИФА из-за отмены гола Гризманна в ворота Туниса

    Федерация футбола Франции пожалуется в ФИФА по итогам матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Туниса.

    Причина обращения – отмененный гол Антуана Гризманна на 90+8 минуте.

    Согласно протоколу VAR, судья не имел права менять свое решение после возобновления игры.

    • Тунис победил Францию – 1:0.
    • Французы вышли из группы с 1-го места, а тунисцы вылетели с ЧМ-2022.
    • Если бы гол Гризманна был засчитан, это никак не повлияло бы на итоговое расположение команд.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6039

      Давид59 2 часа назад

      Но всё это было как-то странно. Зачем идти к монитору, если там офсайд двухметровый. ВАР должен был сам принять решение.

      0
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      Рейтинг: +66601

      portero > Давид59 2 часа назад

      Ты вспомни как макакаЛукака забивал из офсайда, там наш защитник только слегка коснулся мяча и не изменил траекторию и засчитали, типо от игрока соперника мяч пришёл, а здесь после игрока туниса мяч летел в сторону французов, какое нахер вне игры!!!!

      2
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      Рейтинг: +6039

      Давид59 2 часа назад

      Что-то я не помню, что игра возобновилась. После гола судья показал на центр, и ВАР начал проверку. Потом судья пошёл к монитору. Когда это игра возобновилась?

      0
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      Рейтинг: +51866

      MaxRnD 2 часа назад

      Надо не в ФИФА обращаться, а к букмекерской мафии

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