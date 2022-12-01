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  • «Пипец, ребята, очередной трешак творится». Быстров – об отмене гола Гризманна

«Пипец, ребята, очередной трешак творится». Быстров – об отмене гола Гризманна

1 декабря 2022, 08:57
10

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров не согласился с решением арбитра в концовке матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Тунисом и Францией.

  • Судьи не засчитали гол Антуана Гризманна из-за офсайда.
  • Взятие ворот отменили после финального свистка.
  • Благодаря этому Тунис сохранил победу над Францией – 1:0.

«Пипец, ребята, очередной трешак творится в мировом футболе. Ну, очевидно же, что Гризманн находится в офсайде и не принимает участия в атаке.

Защитник вообще спокойно мог выбить куда угодно, но делает голевой пас Гризманну – и это уже другой эпизод.

Как вот буквально недавно в ЛЧ Мбаппе забивает гол, находясь в офсайде – защитник катился типа в подкате и чуть-чуть тронул мяч...

Ну и как бы судьи трактовали это уже как другой момент», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Чемпионат мира Тунис Франция Быстров Владимир
Комментарии (10)
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ААМ
1669876900
Быстров прав. Впечатление от ЧМ такое, что часть судей не знает правил.
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jek718875
1669876924
Вовчик, ты всегда молол, что попало,но сегодня в точку
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Benifacto
1669877527
согласен, мы просто в шоке были...уровень судейства конечно ппц, мало того эти кроты еще и коллегиально принимают решение с кротами перед мониторами....и такой лютый трэшь....
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3meeeD
1669877796
ЧМ что то пока, один их худших
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JTherry
1669878297
Гризман находился в положении вне игры, а пас ему пришел от защитника Туниса, и в чем проблема не засчитывать гол..? надеюсь, букмекеры объяснят "такую" победу Туниса...)
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Ziklop
1669879392
с учётом того что было засчитано куча голов когда мяч практически не менял траекторию , а было минимальное касание. тут же мяч уже летит в обратном направлении, сейчас это 100% гол!
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Давид59
1669880602
Вопрос спорный. Гризман сперва в офсайде, потом нет. Но защитник то выбивал мяч именно потому, что тот летел к Гризману. Тут уж пассивность офсайда очень спорная .
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jek718875
1669884789
Железобетонный голешник
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BoevStas1
1669887289
Спонсоры у всех и везде букмекеры,вот такие и результаты,при чем не только в Катаре.Просто частенько смотришь результаты во всех чемпионатах и частенько в шоке,мягко говоря)))
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