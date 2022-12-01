«Пипец, ребята, очередной трешак творится». Быстров – об отмене гола Гризманна

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров не согласился с решением арбитра в концовке матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Тунисом и Францией.

Судьи не засчитали гол Антуана Гризманна из-за офсайда.

Взятие ворот отменили после финального свистка.

Благодаря этому Тунис сохранил победу над Францией – 1:0.

«Пипец, ребята, очередной трешак творится в мировом футболе. Ну, очевидно же, что Гризманн находится в офсайде и не принимает участия в атаке.

Защитник вообще спокойно мог выбить куда угодно, но делает голевой пас Гризманну – и это уже другой эпизод.

Как вот буквально недавно в ЛЧ Мбаппе забивает гол, находясь в офсайде – защитник катился типа в подкате и чуть-чуть тронул мяч...

Ну и как бы судьи трактовали это уже как другой момент», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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