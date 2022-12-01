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    «Пипец, ребята, очередной трешак творится». Быстров – об отмене гола Гризманна

    Экс-футболист сборной России Владимир Быстров не согласился с решением арбитра в концовке матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Тунисом и Францией.

    • Судьи не засчитали гол Антуана Гризманна из-за офсайда.
    • Взятие ворот отменили после финального свистка.
    • Благодаря этому Тунис сохранил победу над Францией – 1:0.

    «Пипец, ребята, очередной трешак творится в мировом футболе. Ну, очевидно же, что Гризманн находится в офсайде и не принимает участия в атаке.

    Защитник вообще спокойно мог выбить куда угодно, но делает голевой пас Гризманну – и это уже другой эпизод.

    Как вот буквально недавно в ЛЧ Мбаппе забивает гол, находясь в офсайде – защитник катился типа в подкате и чуть-чуть тронул мяч...

    Ну и как бы судьи трактовали это уже как другой момент», – написал Быстров в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27358

      JTherry 15 секунд назад

      Гризман находился в положении вне игры, да и пас ему пришел от защитника Туниса, в чем проблема не засчитывать гол..? надеюсь, букмекеры объяснят...)

      0
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      Рейтинг: +782

      3meeeD 6 минут назад

      ЧМ что то пока, один их худших

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      Рейтинг: +1623

      Benifacto 10 минут назад

      согласен, мы просто в шоке были...уровень судейства конечно ппц, мало того эти кроты еще и коллегиально принимают решение с кротами перед мониторами....и такой лютый трэшь....

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      Рейтинг: +1624

      jek718875 20 минут назад

      Вовчик, ты всегда молол, что попало,но сегодня в точку

      1
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      Рейтинг: +4835

      ААМ 21 минуту назад

      Быстров прав. Впечатление от ЧМ такое, что часть судей не знает правил.

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