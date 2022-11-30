Гол Франции Тунису отменили после финального свистка

Мяч Антуана Гризманна в ворота Туниса в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 (0:1) не засчитали.

Отмена гола француза случилась уже после финального свистка. На VAR обнаружили офсайд, судья отменил мяч.

Тунис не вышел из группы.

Франция заняла 1-е место.

Матч в поле судил Мэттью Конгер из Новой Зеландии.

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