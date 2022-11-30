Франция прервала победную серию на ЧМ

Сборная Франции в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 уступила Тунису (0:1).

Французы проиграли на чемпионате мира впервые с четвертьфинала ЧМ-2014 против Германии (0:1), прервав девятиматчевую беспроигрышную серию.

Франция вышла в плей-офф с 1-го места.

Команда – действующий чемпион мира.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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Новости сборной Франции по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Франции по футболу на ЧМ-2022

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