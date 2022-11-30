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    «Франция достигла цели». Дешам – после поражения от Туниса

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Туниса в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 (0:1).

    «Мои решения в матче с Тунисом помогут нам через четыре дня. Некоторые наши игроки рисковали получить травму.

    Мы позволили запасным сыграть на чемпионате мира. Мы цели достигли. Теперь начнется новое соревнование», – сказал Дешам.

    • Франция вышла в плей-офф с 1-го места.
    • Команда – действующий чемпион мира.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: GFFN

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