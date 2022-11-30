«Франция достигла цели». Дешам – после поражения от Туниса

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Туниса в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 (0:1).

«Мои решения в матче с Тунисом помогут нам через четыре дня. Некоторые наши игроки рисковали получить травму.

Мы позволили запасным сыграть на чемпионате мира. Мы цели достигли. Теперь начнется новое соревнование», – сказал Дешам.

Франция вышла в плей-офф с 1-го места.

Команда – действующий чемпион мира.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Франции на ЧМ-2022

Новости сборной Туниса на ЧМ-2022

Расписание матчеей чемпионата мира по футболу на сегодня

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира