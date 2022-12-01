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    ⚡️ ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак». Москалев должен был показать ему прямую красную

    ЭСК РФС постановила, что арбитр Владимир Москалев ошибочно не удалил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после окончания основного времени матча Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.

    Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», – сообщила пресс-служба РФС.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      Тык Мык 10 минут назад

      Судья не наказал Промеса, потому что судья в душе тоже чёрный))где то очень глубоко в душе...))

      0
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      Рейтинг: +6221

      Добрый Бобер 19 минут назад

      "Промес избежал дисквалификации"... Стало очевидно что победа в кубке "Зенит" не интересует.

      0
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      Рейтинг: +4839

      ААМ 23 минуты назад

      Промес - хороший игрок, но подлый провокатор.

      0
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      Рейтинг: +27377

      JTherry 48 минут назад

      ЭСК и КДК - разные "органы" РФС, ЭСК - проверяет работу судей, а КДК - работу игроков и представителей команд, поэтому между ними всегда будет недопонимание... Промеса правильно не наказали, зачинщик драки - Родригао, если бы не его удар ногой, конфликт рассосался бы...

      1
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      Рейтинг: +1319

      Красногвардейчик 50 минут назад

      Я бы всё таки назвал Барриоса, Промес тот ещё провокатор, но в данном случае именно Барриос фолил очень грубо, его целью был не мяч а ноги с нанесением травмы

      1
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      Рейтинг: +18314

      Cleaner 54 минуты назад

      ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки. И? Дальше то что? ПОЧЕМУ НЕ НАКАЗАН провокатор???

      2
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      Рейтинг: +3407

      serhio80 1 час назад

      ЭСК абсолютно беспомощный и ничего не решающий орган) собрались старые пердуны, коньяку накатали и что-то там решили)

      1
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      Рейтинг: +16466

      NewLife 1 час назад

      Антоха, как же тебя боится помойная свора, даже ябедничает в рфс. Плюй на них и продолжай нас радовать игрой.

      7
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      Рейтинг: +11157

      "supermax" > NewLife 59 минут назад

      бедолаге Промесу придется дальше играть и приносить пользу команде в матчах кубка вместо 6-ти матчевого отдыха...ахахах...вот голубые потому и поблекли

      3
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      Рейтинг: +4669

      neveldomha > NewLife 43 минуты назад

      Больное порося надо бояться. Поросячий грипп опасен для здоровья, даже для поросячьих дебилов.

      0
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      Рейтинг: +257

      Romeo 123 1 час назад

      Если пересмотреть все матчи где играл промес, он везде провоцирует соперника , депортировать на родину пусть срок мотает за изнасилование, а то спрятался

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      Рейтинг: +18314

      Cleaner > Romeo 123 55 минут назад

      Рано или поздно, а Промесу придется ехать на родину. Там награди и дождется своего "героя". Никуда он не денется...

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      Рейтинг: +6453

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Bad Black Boy как обычно во всем виноват. Попахивает расизмом ))) Ну вообще эта драка приятно оживила унылый матч. Вместо наказаний можно в принципе сказать спасибо.

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