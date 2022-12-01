⚡️ ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак». Москалев должен был показать ему прямую красную

Судья не наказал Промеса, потому что судья в душе тоже чёрный))где то очень глубоко в душе...))
ЭСК РФС постановила, что арбитр Владимир Москалев ошибочно не удалил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после окончания основного времени матча Кубка России «Зенит» – «Спартак».
«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.
Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», – сообщила пресс-служба РФС.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
- Промес избежал дисквалификации.
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