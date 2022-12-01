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  • ⚡️ ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак». Москалев должен был показать ему прямую красную

⚡️ ЭСК признала Промеса зачинщиком массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак». Москалев должен был показать ему прямую красную

1 декабря 2022, 16:46
31

ЭСК РФС постановила, что арбитр Владимир Москалев ошибочно не удалил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса после окончания основного времени матча Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», – сообщила пресс-служба РФС.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Спартак Зенит Промес Квинси
Комментарии (31)
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АртурZaСМ
1669903205
Если бы не этот далб..б Родригао потолкались бы и разошлись... с какого перепугу зачинщик Промес? это его первым толкнули
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alp
1669903387
то, что провокатором выступил промес, ясно всей стране, кроме спартаковских..
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NewLife
1669903461
Слепые козлы.
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Павелий
1669903481
Не может Миллер и газпромовский менеджмент Зенита смириться с тем, что лучший бомбардир чемпионата из Спартака. Вот и хотят ему испортить жизнь. Вот прямо как с Веллитоном, когда разжиревий Акинфеев приземлился неудачно.
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Romeo 123
1669903608
Если пересмотреть все матчи где играл промес, он везде провоцирует соперника , депортировать на родину пусть срок мотает за изнасилование, а то спрятался
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NewLife
1669903913
Антоха, как же тебя боится помойная свора, даже ябедничает в рфс. Плюй на них и продолжай нас радовать игрой.
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Красногвардейчик
1669904686
Я бы всё таки назвал Барриоса, Промес тот ещё провокатор, но в данном случае именно Барриос фолил очень грубо, его целью был не мяч а ноги с нанесением травмы
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JTherry
1669904816
ЭСК и КДК - разные "органы" РФС, ЭСК - проверяет работу судей, а КДК - работу игроков и представителей команд, поэтому между ними всегда будет недопонимание... Промеса правильно не наказали, зачинщик драки - Родригао, если бы не его удар ногой, конфликт рассосался бы...
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ААМ
1669906346
Промес - хороший игрок, но подлый провокатор.
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Боцман52
1669909423
Там так то Барриос подошел к Промесу и начал бодаться, а захват за шею уже после этого был. А изначально все началось из-за того, что Барриос умышленно ударил Николсона по ногам. Показал бы Москалев Барриосу КК, может и драки бы не было.
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