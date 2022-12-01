Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

    Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков может возобновить тренерскую карьеру.

    По информации «СЭ», 40-летний экс-нападающий «Зенита» может стать главным тренером азербайджанского клуба «Сабаил».

    • Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
    • Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

    Новости по теме
    Кержаков прокомментировал новость о возможном назначении в клуб из Азербайджана
    Кержаков назвал сборную, которая больше всего удивила его в первом туре ЧМ-2022
    В «Шерифе» не стали комментировать новость об отказе Кержакова
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3158

      FRZZ 1 час назад

      А что, нормальный вариант, Сёмин , Юран работали в Азербайджане, Мурад Мусаев работает сейчас.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11