Кержаков может возглавить клуб из Азербайджана

А что, нормальный вариант, Сёмин , Юран работали в Азербайджане, Мурад Мусаев работает сейчас.
Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков может возобновить тренерскую карьеру.
По информации «СЭ», 40-летний экс-нападающий «Зенита» может стать главным тренером азербайджанского клуба «Сабаил».
- Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
- Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ