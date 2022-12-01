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    Нойер установил рекорд чемпионата мира

    Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в старте на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики.

    Для него это 19-я игра на чемпионате мира.

    Капитан немцев установил новый рекорд турнира по числу матчей среди голкиперов.

    Нойер превзошел достижение Зеппа Майера (Германия) и Клаудио Таффарела (Бразилия), у которых за карьеру было по 18 встреч на ЧМ.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2029

      SIRIUS 2002 6 минут назад

      Ну это еще не конец..

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