Нойер установил рекорд чемпионата мира

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вышел в старте на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики.

Для него это 19-я игра на чемпионате мира.

Капитан немцев установил новый рекорд турнира по числу матчей среди голкиперов.

Нойер превзошел достижение Зеппа Майера (Германия) и Клаудио Таффарела (Бразилия), у которых за карьеру было по 18 встреч на ЧМ.

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