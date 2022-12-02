Мюллер допустил, что больше не сыграет за сборную Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер намекнул на завершение карьеры в сборной Германии.

«Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе.

В каждом матче я старался оставить на поле свое сердце. И делал это с любовью», – сказал 33-летний футболист после победы над Коста-Рикой (4:2).

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Мюллер выступает за сборную с 2010 года.

Он выигрывал с командой чемпионат мира в 2014-м.

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