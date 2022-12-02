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    Мюллер допустил, что больше не сыграет за сборную Германии

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер намекнул на завершение карьеры в сборной Германии.

    «Если это была моя последняя игра, то я получил огромное удовольствие. Мы пережили невероятные моменты вместе.

    В каждом матче я старался оставить на поле свое сердце. И делал это с любовью», – сказал 33-летний футболист после победы над Коста-Рикой (4:2).

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Мюллер выступает за сборную с 2010 года.
    • Он выигрывал с командой чемпионат мира в 2014-м.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1125

      inzek 1 час назад

      Нойера за собой. он не о футболе думает. ему проблемы заднеприводных и неопределившихся важнее

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