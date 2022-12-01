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    Япония забила Испании 2 гола за 3 минуты и в live-режиме вышла на 1-е место в группе ЧМ-2022

    Япония обыгрывает Испанию со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Японцы уступали по итогам первого тайма, а после перерыва забила дважды за пять минут.

    На 48-й минуте отличился Рицу Доан, а на 51-й – Ао Танака.

    В live-режиме Япония вышла в лидеры группы E, опередив Испанию.

    Сборная Германии, несмотря на то, что побеждает Коста-Рику (1:0), на данный момент вылетает с ЧМ-2022.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2022 23:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7766

      Томик 1 час назад

      Что творят эти японцы...

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