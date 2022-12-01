Япония забила Испании 2 гола за 3 минуты и в live-режиме вышла на 1-е место в группе ЧМ-2022

Япония обыгрывает Испанию со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Японцы уступали по итогам первого тайма, а после перерыва забила дважды за пять минут.

На 48-й минуте отличился Рицу Доан, а на 51-й – Ао Танака.

В live-режиме Япония вышла в лидеры группы E, опередив Испанию.

Сборная Германии, несмотря на то, что побеждает Коста-Рику (1:0), на данный момент вылетает с ЧМ-2022.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Япония – Испания.

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