Карпукас назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц в Москве

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, сколько денег тратит за месяц.

— Многие считают, что футболисты финансово неграмотные. Как ты распределяешь свою зарплату?

— Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя.

— Сколько нужно тебе в месяц денег, чтобы прожить?

— Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.

На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки — моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. Но недавно купил новую, мои любимые — Nike Dunk Collaboration with Strange Love.

В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает.

— Твоя самая дорогая покупка в жизни?

— Кроссовки.

— Пара стоила больше 100 тысяч рублей?

— Не скажу.

— Меньше миллиона же?

— Меньше.

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