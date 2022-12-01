Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпукас назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц в Москве

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, сколько денег тратит за месяц.

    — Многие считают, что футболисты финансово неграмотные. Как ты распределяешь свою зарплату?

    — Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя.

    — Сколько нужно тебе в месяц денег, чтобы прожить?

    — Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.

    На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки — моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. Но недавно купил новую, мои любимые — Nike Dunk Collaboration with Strange Love.

    В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает.

    — Твоя самая дорогая покупка в жизни?

    — Кроссовки.

    — Пара стоила больше 100 тысяч рублей?

    — Не скажу.

    — Меньше миллиона же?

    — Меньше.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпукас назвал трех игроков «Локомотива», которые доросли до уровня Европы 3
    Карпукас: «Не хочу верить, что «Зенит» договаривается с судьями» 4
    Карпукас: «Понимал, что немцев скоро уволят из «Локомотива»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11