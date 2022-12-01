Карпукас назвал сумму, на которую он сможет прожить месяц в Москве

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, сколько денег тратит за месяц.
— Многие считают, что футболисты финансово неграмотные. Как ты распределяешь свою зарплату?
— Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя.
— Сколько нужно тебе в месяц денег, чтобы прожить?
— Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.
На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки — моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. Но недавно купил новую, мои любимые — Nike Dunk Collaboration with Strange Love.
В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей — мне столько хватает.
— Твоя самая дорогая покупка в жизни?
— Кроссовки.
— Пара стоила больше 100 тысяч рублей?
— Не скажу.
— Меньше миллиона же?
— Меньше.
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