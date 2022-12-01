Карпукас назвал трех игроков «Локомотива», которые доросли до уровня Европы

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, кто из его российских одноклубников может заиграть в Европе.

— Дима Баринов мог перейти в «Валенсию», но из-за того, что он россиянин, Примера отказала в трансфере. Он потянул бы уровень? Или рано?

— Ему точно не рано! Он в России всем все доказал, все выиграл. У него могло и получилось бы там заиграть.

— А ты сам где хочешь играть?

— Если так выбирать, то в Примере. Люблю испанский футбол, все технично, через пас.

— Кто еще из игроков «Локо» дорос до уровня Европы?

— Антон Миранчук — 100 процентов дорос до европейского футбола. Я бы его отправил в Испанию, он прямо выделяется, у него есть все качества для игры там. И Рифат Жемалетдинов — тоже игрок для Европы.

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