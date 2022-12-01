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    Защитник сборной Туниса: «Слуцкий – большой тренер»

    Футболист сборной Туниса Монтассар Тальби охарактеризовал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    – Наш опыт совместной работы могу назвать позитивным, хотя «Рубин» и вылетел в Первую лигу. Вы сами знаете, что в то время происходило.

    Не хочу говорить об этом сейчас, но у меня остались отличные отношения с людьми, с которыми работал в прошлом. Особенно со Слуцким.

    – Он недавно покинул пост главного тренера «Рубина».

    – Да, знаю. Но он – большой тренер. Сейчас, думаю, сделает небольшую передышку и вновь вернется, когда сам этого захочет.

    Уверен, он поможет своей будущей команде и тем игрокам, с которыми будет работать.

    • Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.
    • Тальби выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22, после чего ушел в «Лорьян».
    • Сборная Туниса не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23632

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Для Туниса может быть и большой, и то вряд ли.

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