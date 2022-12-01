Защитник сборной Туниса: «Слуцкий – большой тренер»

Футболист сборной Туниса Монтассар Тальби охарактеризовал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
– Наш опыт совместной работы могу назвать позитивным, хотя «Рубин» и вылетел в Первую лигу. Вы сами знаете, что в то время происходило.
Не хочу говорить об этом сейчас, но у меня остались отличные отношения с людьми, с которыми работал в прошлом. Особенно со Слуцким.
– Он недавно покинул пост главного тренера «Рубина».
– Да, знаю. Но он – большой тренер. Сейчас, думаю, сделает небольшую передышку и вновь вернется, когда сам этого захочет.
Уверен, он поможет своей будущей команде и тем игрокам, с которыми будет работать.
- Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.
- Тальби выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22, после чего ушел в «Лорьян».
- Сборная Туниса не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.
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Источник: «Матч ТВ»