Защитник сборной Туниса: «Слуцкий – большой тренер»

Футболист сборной Туниса Монтассар Тальби охарактеризовал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

– Наш опыт совместной работы могу назвать позитивным, хотя «Рубин» и вылетел в Первую лигу. Вы сами знаете, что в то время происходило.

Не хочу говорить об этом сейчас, но у меня остались отличные отношения с людьми, с которыми работал в прошлом. Особенно со Слуцким.

– Он недавно покинул пост главного тренера «Рубина».

– Да, знаю. Но он – большой тренер. Сейчас, думаю, сделает небольшую передышку и вновь вернется, когда сам этого захочет.

Уверен, он поможет своей будущей команде и тем игрокам, с которыми будет работать.

Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

Тальби выступал за казанский клуб в сезоне-2021/22, после чего ушел в «Лорьян».

Сборная Туниса не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

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