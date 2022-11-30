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  • Впервые матч ЧМ отработает женская бригада арбитров: одна судила матчи в школе, другая работала в кофейне, третья чуть не бросила спорт после ограбления

Впервые матч ЧМ отработает женская бригада арбитров: одна судила матчи в школе, другая работала в кофейне, третья чуть не бросила спорт после ограбления

30 ноября 2022, 23:01
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ФИФА объявила судейский состав на ближайшие матчи ЧМ-2022. И самой большой неожиданностью была бригада на встречу Германии и Коста-Рики:

  • Стефани Фраппар (Франция) – главный судья;
  • Неуза Бакк (Бразилия) – ассистентка;
  • Карен Диас (Мексика) – ассистентка.

Впервые в истории чемпионатов мира матч мужских команд рассудит женская бригада арбитров.

А точно ли ни разу такого не было?

Точно.

Если говорить об этой тройке, то Фраппар в двух встречах была резервным арбитром. Диас и Бакк еще не работали на матчах ЧМ-2022. Раньше на чемпионатах мира женщины не были главными судьями.

Поэтому в этом плане ЧМ в Катаре – абсолютно дебютный. Кстати, Фраппар говорила перед стартом турнира: «Моя задача – доказать, что девушки могут судить так же хорошо, как и мужчины. Думаю, у меня будет шанс продемонстрировать своих навыки».

Да, у Фраппар точно будет возможность.

Фраппар была судьей в школе, Диас стала арбитром во время работы в кофейне, Бакк чуть не закончила карьеру после ограбления

Несколько фактов о судьях из этой бригады:

Стефани Фраппар. Она была первой женщиной-арбитром во французских Лигах (1 и 2), в матче группы Лиги чемпионов, в Суперкубке УЕФА и на Евро-2020 (там была четвертым арбитром). В прошлом она и сама играла в футбол, но завершила карьеру в 18 лет – отчасти это связано с травмами, отчасти – с небольшими перспективами в спорте.

Несмотря на то, что к судейской карьере она перешла в 19 лет, свой первый матч она отсудила в 13 – это было еще в школе. Фраппар говорила: «Я прекрасно знала правила футбола к тому момента. После одного свистка мой одноклассник сказал, что ударит меня – его сразу же выгнал учитель с урока».

• Карен Диас. У нее был забавный старт судейской карьеры. Она началась, когда на матч футбольной школы, в кофейне которой она работал, не приехал основной арбитр. Администрации школы некем было заменить его, поэтому боссы обратились к Диас. Та идеально справилась с работой и позже снова получала приглашения работать на матчах.

Однажды она говорила: «У меня было предложение работать в офисе против судейства в матчах юношеской лиги Мексики. В офисе я бы получала примерно в 3-4 раза больше. Но я с 8 лет гоняю мяч – было бы глупо променять футбол на работу, которая не принесла бы мне морального удовольствия».

• Неуза Бакк. Ради работы судьей оставила семью в Санта-Катарине и переехала в Сан-Паулу за 600 км. После одного матча в низших лигах ее ограбили и забрали выручку за работу на этой встрече. Бакк даже хотела вернуться домой, но семья отговорила ее.

За несколько лет карьеры она отработала в более ста матчах бразильской Серии А. По словам Бакк, судить сложно только из-за постоянной беготни – ради этого изменила свое питание. Одна из жертв – полный отказ от мяса, которое Бакк просто обожает.

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Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети Неузы Бакк

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Германия
Комментарии (1)
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Каратель помойников
1669831060
на финал чм ставте этих профи!
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