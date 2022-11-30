«Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов

Несерьёзно относятся к футболу в Нижнем, не нужен им Василенко и уж тем более Радимов, с обоими обеспечен путь в Первую лигу.
«Пари НН» продолжает поиск нового главного тренера. Проведена встреча с бывшим тренером «Факела» Олегом Василенко.
«Ключевым кандидатом для «Пари НН» остается Владислав Радимов, работавший наставником «Зенита-2» и сейчас остающийся в системе санкт-петербургского клуба — переговоры по этому кандидату были проведены около месяца назад.
В то же время в нижегородском клубе, вероятно, ждут определенных шагов по поддержке кандидатуры Радимова со стороны бизнес-элиты страны», – написал источник.
- В ноябре «Пари НН» покинул Михаил Галактионов. Он ушел в «Локомотив».
- Нижегородцы идут в РПЛ 12-ми.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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