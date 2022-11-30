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    «Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов

    «Пари НН» продолжает поиск нового главного тренера. Проведена встреча с бывшим тренером «Факела» Олегом Василенко.

    «Ключевым кандидатом для «Пари НН» остается Владислав Радимов, работавший наставником «Зенита-2» и сейчас остающийся в системе санкт-петербургского клуба — переговоры по этому кандидату были проведены около месяца назад.

    В то же время в нижегородском клубе, вероятно, ждут определенных шагов по поддержке кандидатуры Радимова со стороны бизнес-элиты страны», – написал источник.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23627

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Несерьёзно относятся к футболу в Нижнем, не нужен им Василенко и уж тем более Радимов, с обоими обеспечен путь в Первую лигу.

      0
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      Рейтинг: +10913

      alp 26 минут назад

      чем их Керж не устраивал?

      0
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      Рейтинг: +24816

      bset 58 минут назад

      Надо брать Радимова. Только у него есть опыт выхода команды во второй дивизион.

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