«Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов

«Пари НН» продолжает поиск нового главного тренера. Проведена встреча с бывшим тренером «Факела» Олегом Василенко.

«Ключевым кандидатом для «Пари НН» остается Владислав Радимов, работавший наставником «Зенита-2» и сейчас остающийся в системе санкт-петербургского клуба — переговоры по этому кандидату были проведены около месяца назад.

В то же время в нижегородском клубе, вероятно, ждут определенных шагов по поддержке кандидатуры Радимова со стороны бизнес-элиты страны», – написал источник.

В ноябре «Пари НН» покинул Михаил Галактионов. Он ушел в «Локомотив».

Нижегородцы идут в РПЛ 12-ми.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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