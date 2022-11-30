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  • «Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов

«Пари НН» провел встречу с Василенко. Основным кандидатом на пост тренера остается Радимов

30 ноября 2022, 12:06
4

«Пари НН» продолжает поиск нового главного тренера. Проведена встреча с бывшим тренером «Факела» Олегом Василенко.

«Ключевым кандидатом для «Пари НН» остается Владислав Радимов, работавший наставником «Зенита-2» и сейчас остающийся в системе санкт-петербургского клуба — переговоры по этому кандидату были проведены около месяца назад.

В то же время в нижегородском клубе, вероятно, ждут определенных шагов по поддержке кандидатуры Радимова со стороны бизнес-элиты страны», – написал источник.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Василенко Олег Радимов Владислав
Комментарии (4)
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alp
1669801227
чем их Керж не устраивал?
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DOCTOR PENALTY
1669802395
Несерьёзно относятся к футболу в Нижнем, не нужен им Василенко и уж тем более Радимов, с обоими обеспечен путь в Первую лигу.
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maior-60
1669804465
Буланов больше языком работает, чем головой. Еще тот "наставник". Зенит2 довел до ручки, доведет и Нижний.
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шахта Заполярная
1669810791
Муж Булановой самый достойный из достойнейших кандидатов. " Опытный", "грамотный", одна работа в Зените - 2 чего только стоит. Берите не прогадаете, сейчас в середине болтаетесь, а с ним в тройке точно будите, но во второй лиге.
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