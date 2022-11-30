Бэйл ответил, продолжит ли он карьеру после вылета Уэльса с ЧМ-2022

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прояснил свое будущее.

Ранее СМИ писали, что 33-летний футболист может закончить карьеру после ЧМ-2022.

«Буду играть за сборную, пока могу и пока мне это нужно. Сейчас тяжeлый момент, но мы снова будем идти вперeд.

В марте начнeтся новый отборочный турнир. Надеюсь, что буду в нем участвовать», – сказал Бэйл.

На клубном уровне вингер выступает за «Лос-Анджелес».

Сборная Уэльса вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

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