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    Бэйл ответил, продолжит ли он карьеру после вылета Уэльса с ЧМ-2022

    Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прояснил свое будущее.

    Ранее СМИ писали, что 33-летний футболист может закончить карьеру после ЧМ-2022.

    «Буду играть за сборную, пока могу и пока мне это нужно. Сейчас тяжeлый момент, но мы снова будем идти вперeд.

    В марте начнeтся новый отборочный турнир. Надеюсь, что буду в нем участвовать», – сказал Бэйл.

    • На клубном уровне вингер выступает за «Лос-Анджелес».
    • Сборная Уэльса вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

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    Источник: BBC

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