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    ЧМ-2022. Англия разгромила Уэльс (3:0) и вышла из группы с первого места

    Сборная Англии разгромила Уэльс (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    Дубль оформил нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.

    Англия вышла в 1/8 финала турнира с первого места в группе В. Уэльс занял последнее место в квартете.

    ЧМ-2022. Группа В. 3-й тур

    Уэльс – Англия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы:0:1 – Рэшфорд, 50; 0:2 – Фоден, 52; 0:3 – Рэшфорд, 68.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2022 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1041

      Сержтир 44 минуты назад

      Сборная Англии играла в футбол, а Уэльс в регби, все удары которые нанесли игроки были направленны выше ворот, в отличии ударов англичан, так что результат закономерен.

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