ЧМ-2022. Англия разгромила Уэльс (3:0) и вышла из группы с первого места

Сборная Англии разгромила Уэльс (3:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

Дубль оформил нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд.

Англия вышла в 1/8 финала турнира с первого места в группе В. Уэльс занял последнее место в квартете.

ЧМ-2022. Группа В. 3-й тур

Уэльс – Англия – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы:0:1 – Рэшфорд, 50; 0:2 – Фоден, 52; 0:3 – Рэшфорд, 68.

Календарь ЧМ-2022

Турнирные таблицы ЧМ-2022

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира