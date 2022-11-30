Англия впервые с 2006 года выиграла группу на ЧМ. Соперник по 1/8 финала – Сенегал

Сборная Англии заняла первое место в группе В на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф.

Англичане впервые с 2006 года выиграли группу на чемпионате мира. Кроме того, британцы установили собственный по голам на групповом этапе (9).

В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с Сенегалом.

Англия – финалист Евро-2020.

На ЧМ-2018 англичане заняли 4-е место.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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