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    Англия впервые с 2006 года выиграла группу на ЧМ. Соперник по 1/8 финала – Сенегал

    Сборная Англии заняла первое место в группе В на ЧМ-2022 и вышла в плей-офф.

    Англичане впервые с 2006 года выиграли группу на чемпионате мира. Кроме того, британцы установили собственный по голам на групповом этапе (9).

    В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта сыграет с Сенегалом.

    • Англия – финалист Евро-2020.
    • На ЧМ-2018 англичане заняли 4-е место.
    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1010

      ARSteven89 34 минуты назад

      Половина основы Сенегала играют в АПЛ, но уровень, конечно, разный! Англия в 1/4 с Францией, если ОБЕ сборные не затупят до серии пеналей)

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