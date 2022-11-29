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    Стали известны имена 11 футболистов, которые сыграют в Матче звезд Кубка России

    11 футболистов из РПЛ примут участие в Матче звезд Кубка России.

    По информации «РБ Спорт», в матче примут участие Квинси Промес («Спартак»), Даниил Худяков («Локомотив»), Иван Игнатьев («Локомотив»), Павел Мелешин («Спартак»), Егор Сорокин («Краснодар»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Тимур Сулейманов («Пари НН»), Александр Коваленко («Сочи»), Владислав Карапузов («Локомотив»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Сутормин («Зенит»).

    В жюри на соревнованиях будут Аделина Сотникова, Андрей Аршавин, Владимир Быстров, Валерий Газзаев и Илья Ковальчук.

    • Шоу-матч пройдет 3 декабря.
    • В нем сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов.
    • Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +782

      3meeeD 12 минут назад

      Мне интересно, для чего это?смотреть ведь никто не будет цирк этот

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      Ответить
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      Рейтинг: +12026

      BRO_football 24 минуты назад

      А где звёзды?

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