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    ЧМ-2022. Португалия обыграла Уругвай (2:0) благодаря дублю Фернандеша

    Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Дубль в этом матче оформил полузащитник португальской сборной Бруну Фернандеш.

    Португальцы набрали максимально возможные шесть очков и лидируют в группе H. Следующий соперник – Южная Корея (2 декабря, 18:00 мск).

    В активе уругвайцев один балл после двух туров. Далее – Гана (2 декабря, 18:00 мск).

    ЧМ-2022. Группа H. 2-й тур

    Португалия – Уругвай – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фернандеш, 54; 2:0 – Фернандеш (с пенальти), 90+3.

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    Источник: «Бомбардир»

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    28.11.2022 23:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +27245

      JTherry 5 минут назад

      Уругвай на этом чемпионате плохо играет, Кавани с Суаресом постарели, и в команде нет взаимопонимания... Бруну Фернандеш - красавчик, мог бы и хет-трик сочинить...) Варелу настигла карма после приостановки контракта...

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      Рейтинг: +366

      Ill Ich 14 минут назад

      В победном голе Португалии Роналду поучаствовал краешком своего нимба. Пенальти в пользу Португалии опять придумали. У Уругвая есть ещё примерно 90 минут, чтобы ответить на главный вопрос: быть - или не быть.

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      Рейтинг: +6409

      Красногорск_Фан > Ill Ich 11 минут назад

      Про нимб это зачет. Уругвайцы играли грубо, весь матч лупили по ногам. Так что поделом им результат

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      Рейтинг: +1004

      ARSteven89 16 минут назад

      Скромненько, но вернули должочек за наш ЧМ!
      Посмотрим, что через 3 дня вернёт Гана Уругваю за 1/4 ЧМ-2010 )))
      Уругвай, увы, но шансы есть!

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      Рейтинг: +6409

      Красногорск_Фан 19 минут назад

      Отличная игра. Играли две мастеровитые команды. Счет не отражает нерв. Португальцы снова хотели на конкурс лохи года бесконечно пасуя назад вратарю , но было страшно и смешно а в конце все стало хорошо

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