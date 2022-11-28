ЧМ-2022. Португалия обыграла Уругвай (2:0) благодаря дублю Фернандеша

Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Дубль в этом матче оформил полузащитник португальской сборной Бруну Фернандеш.

Португальцы набрали максимально возможные шесть очков и вышли в плей-офф. Следующий соперник в группе – Южная Корея (2 декабря, 18:00 мск).

В активе уругвайцев один балл после двух туров. Далее – Гана (2 декабря, 18:00 мск).

ЧМ-2022. Группа H. 2-й тур

Португалия – Уругвай – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандеш, 54; 2:0 – Фернандеш (с пенальти), 90+3.

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