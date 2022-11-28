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ЧМ-2022. Португалия обыграла Уругвай (2:0) благодаря дублю Фернандеша и вышла в плей-офф

28 ноября 2022, 23:59
8

Португалия победила Уругвай со счетом 2:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Дубль в этом матче оформил полузащитник португальской сборной Бруну Фернандеш.

Португальцы набрали максимально возможные шесть очков и вышли в плей-офф. Следующий соперник в группе – Южная Корея (2 декабря, 18:00 мск).

В активе уругвайцев один балл после двух туров. Далее – Гана (2 декабря, 18:00 мск).

ЧМ-2022. Группа H. 2-й тур

Португалия – Уругвай – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Фернандеш, 54; 2:0 – Фернандеш (с пенальти), 90+3.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия Уругвай
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1669669278
Отличная игра. Играли две мастеровитые команды. Счет не отражает нерв. Португальцы снова хотели на конкурс лохи года бесконечно пасуя назад вратарю , но было страшно и смешно а в конце все стало хорошо
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ARSteven89
1669669471
Скромненько, но вернули должочек за наш ЧМ! Посмотрим, что через 3 дня вернёт Гана Уругваю за 1/4 ЧМ-2010 ))) Уругвай, увы, но шансы есть!
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Ill Ich
1669669566
В победном голе Португалии Роналду поучаствовал краешком своего нимба. Пенальти в пользу Португалии опять придумали. У Уругвая есть ещё примерно 90 минут, чтобы ответить на главный вопрос: быть - или не быть.
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JTherry
1669670107
Уругвай на этом чемпионате плохо играет, Кавани с Суаресом постарели, и в команде нет взаимопонимания... Бруну Фернандеш - красавчик, мог бы и хет-трик сочинить...) Варелу настигла карма после приостановки контракта...
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Plyash
1669671222
За назначенный пенальти - честно,просто противно.Может быть,игрокам руки к туловищу привязывать,пусть бегают,как пингвины.Неужели нельзя отличить осознанную игру рукой от нечаянного касания,да ещё при падении.
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