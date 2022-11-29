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    Морган: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже Бруну согласен»

    Британский журналист Пирс Морган рассказал о своем общении с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду по поводу первого гола в ворота Уругвая во вчерашнем матче ЧМ-2022.

    «Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим», – написал Морган в твиттере.

    Техническая комиссия ФИФА пришла к выводу, что автором гола стал Бруну Фернандеш.

    • Португалия победила Уругвай – 2:0.
    • Фернандеш в итоге оформил дубль.
    • Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +99232

      sv1969 29 минут назад

      Я думаю без Рона воздух чище бы в раздевалке был и играла бы сборная лучше!

      0
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      Рейтинг: +69

      Однажды > sv1969 15 минут назад

      Я думаю без тебя воздух чище бы был в комментах.А сборной Португалии решать о Роне.

      0
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      Рейтинг: +99232

      sv1969 > Однажды 3 минуты назад

      Ты мне не тыкай! Без тебя вот точно чище бомбардир будет! Серишь на всех ветках как скунс (((

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      Рейтинг: +188

      SuperPav11 31 минуту назад

      Всех уже так затрахал что все согласяися чтоб он отвалил

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      Рейтинг: +69

      Однажды > SuperPav11 12 минут назад

      Ты в каждой бочке затычка, или ?

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