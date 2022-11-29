Морган: «Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже Бруну согласен»

Британский журналист Пирс Морган рассказал о своем общении с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду по поводу первого гола в ворота Уругвая во вчерашнем матче ЧМ-2022.
«Роналду подтвердил мне, что его голова коснулась мяча. Даже Бруну согласен с этим», – написал Морган в твиттере.
Техническая комиссия ФИФА пришла к выводу, что автором гола стал Бруну Фернандеш.
- Португалия победила Уругвай – 2:0.
- Фернандеш в итоге оформил дубль.
- Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.
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Источник: твиттер Пирса Моргана