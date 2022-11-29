Роналду или Фернандеш? ФИФА с помощью датчика определила, кто забил гол Уругваю

Завершен анализ первого гола сборной Португалии в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Автором забитого мяча признали полузащитника Бруну Фернандеша.

С помощью датчика удалось определить, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой.

Португалия победила Уругвай – 2:0.

Фернандеш в итоге оформил дубль.

Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.

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