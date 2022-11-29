Роналду или Фернандеш? ФИФА с помощью датчика определила, кто забил гол Уругваю

Завершен анализ первого гола сборной Португалии в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Автором забитого мяча признали полузащитника Бруну Фернандеша.
С помощью датчика удалось определить, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой.
- Португалия победила Уругвай – 2:0.
- Фернандеш в итоге оформил дубль.
- Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: ESPN