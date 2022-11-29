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    Роналду или Фернандеш? ФИФА с помощью датчика определила, кто забил гол Уругваю

    Завершен анализ первого гола сборной Португалии в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Автором забитого мяча признали полузащитника Бруну Фернандеша.

    С помощью датчика удалось определить, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой.

    • Португалия победила Уругвай – 2:0.
    • Фернандеш в итоге оформил дубль.
    • Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +686

      111ax 21 минуту назад

      во устроили балаган, забьет еще

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5436

      AtticusFinch 22 минуты назад

      А что , датчик сутки не могли найти?

      0
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      Рейтинг: +66585

      portero 32 минуты назад

      Ну вот , обломали Роналду....

      0
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      Рейтинг: +1604

      jek718875 44 минуты назад

      Сестра Роналду не согласна,она утверждает, что он головой вогнал мяч в сетку

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      Рейтинг: +1190

      САНЁК17 45 минут назад

      Какой позор, раньше времени накаркал.

      0
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      Рейтинг: +418

      Stavr007 53 минуты назад

      ну вот, даже цифровая техника против дельфина...

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