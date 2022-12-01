Тренер Португалии Сантуш впервые прокомментировал спорный гол Роналду / Фернандеша

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о ситуации с первым голом в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Автором забитого мяча признали полузащитника Бруну Фернандеша.

Он навешивал с фланга на Криштиану Роналду.

Определять, коснулся ли форвард мяча головой, пришлось с помощью датчиков.

«Записать гол на Роналду? Я должен просить об этом? А кого?

Это был гол для команды. И это все, что важно», – заявил Сантуш.

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