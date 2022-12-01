Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер Португалии Сантуш впервые прокомментировал спорный гол Роналду / Фернандеша

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о ситуации с первым голом в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    • Автором забитого мяча признали полузащитника Бруну Фернандеша.
    • Он навешивал с фланга на Криштиану Роналду.
    • Определять, коснулся ли форвард мяча головой, пришлось с помощью датчиков.

    «Записать гол на Роналду? Я должен просить об этом? А кого?

    Это был гол для команды. И это все, что важно», – заявил Сантуш.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Роналду высказался о матче с Южной Кореей на ЧМ-2022 1
    Роналду рискует пропустить матч с Южной Кореей 1
    Рис Джеймс сделал выбор между Роналду и Месси 3
    Источник: Manchester Evening News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6460

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Правильно сказал. Это никому не важно кроме журналюг и статистов

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11