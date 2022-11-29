«Роналду, наверное, мыслями коснулся мяча». Черчесов – о голе Фернандеша в ворота Уругвая

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации со спорным голом Португалии в ворота Уругвая в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

«Роналду, наверное, мыслями коснулся мяча, но не головой. Мяч как шел, так и продолжил свой полет. Но, возможно, он и не лукавит.

Наверное, он так чувствовал, иногда такое бывает. Выиграли, идем дальше, а забил или не забил... Фернандеш тоже может сказать, что он забил.

Нужно отдать гол Роналду, потому что он звезда? Это про эгоизм. Кажется, на чемпионате мира мы меньше всего говорим о футболе.

Но Роналду принял непосредственное участие в голе. Если бы он не побежал на этот мяч, вратарь вышел бы на перехват и никакого гола не было бы.

Он смутил вратаря тем, что может ударить по воротам, и голкипер не среагировал. Его заслуга в том, что гол был забит», – сказал Черчесов.

Португалия победила Уругвай – 2:0.

Фернандеш в итоге оформил дубль.

Португальцы досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира.

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