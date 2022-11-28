В Камеруне объяснили отстранение вратаря Онаны

Федерация футбола Камеруна выступила с заявлением в связи с выводом из состава основного вратаря сборной Андре Онаны.

«Онана временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Это решение главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга.

Федерация вновь заявляет о полной поддержке главного тренера и его штаба в вопросе применения политики недопущения дисциплинарных нарушений и поддержания сплоченности коллектива», – говорится в заявлении.

Сообщалось, что Онана отказался выполнять установки тренера.

Без основного голкипера Камерун в матче ЧМ-2022 сыграл вничью с Сербией – 3:3.

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