Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В Камеруне объяснили отстранение вратаря Онаны

    Федерация футбола Камеруна выступила с заявлением в связи с выводом из состава основного вратаря сборной Андре Онаны.

    «Онана временно отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Это решение главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга.

    Федерация вновь заявляет о полной поддержке главного тренера и его штаба в вопросе применения политики недопущения дисциплинарных нарушений и поддержания сплоченности коллектива», – говорится в заявлении.

    • Сообщалось, что Онана отказался выполнять установки тренера.
    • Без основного голкипера Камерун в матче ЧМ-2022 сыграл вничью с Сербией – 3:3.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Сборная Камеруна впервые за 20 лет не проиграла на ЧМ
    «Люди просто хотят хайповать». Ондуа – о критике из-за бутс с российским флагом
    Болельщик кинул с трибуны футболку сборной России камерунцу Ондуа на ЧМ-2022
    Источник: твиттер Федерации футбола Камеруна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2022 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11