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    Португалия – Уругвай: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Португалии и Уругвая назвали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Силва, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Роналду, Фелиш.

    Уругвай: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино, Оливера, Кавани, Нуньес.

    • Игра пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
    • Начало – в 22:00 мск.
    • Португалия стартовала на ЧМ с победы, Уругвай – с ничьей.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Где и во сколько смотреть матч Португалия – Уругвай

    Португалия – Уругвай: Прогноз на матч и коэффициенты

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    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6405

      Красногорск_Фан 56 минут назад

      Вперед Португалия ! Сборная Уругвая еще Ленина видела. Такие древние.

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      Рейтинг: +66578

      portero > Красногорск_Фан 40 минут назад

      Да, ветеранов много у Уркгвая, но пусть тряхнут стариной и обыграют старичка Роналдо....

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