Сборные Португалии и Уругвая назвали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Силва, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Роналду, Фелиш.
Уругвай: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Вальверде, Бентанкур, Весино, Оливера, Кавани, Нуньес.
- Игра пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
- Начало – в 22:00 мск.
- Португалия стартовала на ЧМ с победы, Уругвай – с ничьей.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Где и во сколько смотреть матч Португалия – Уругвай
Источник: сайт ФИФА