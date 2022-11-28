Где и во сколько смотреть матч Португалия – Уругвай: 28 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Португалии и Уругвая сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Португальцы в матче 1-го тура обыграли Гану (3:2), Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей (0:0).
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- Встреча состоится в понедельник, 28 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз на матч Португалия – Уругвай
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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня
Источник: «Бомбардир»