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    Где и во сколько смотреть матч Португалия – Уругвай: 28 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Португалии и Уругвая сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Португальцы в матче 1-го тура обыграли Гану (3:2), Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей (0:0).

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    • Встреча состоится в понедельник, 28 ноября.
    • Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик».
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Прогноз на матч Португалия – Уругвай

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    Источник: «Бомбардир»

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