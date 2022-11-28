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    Португалия – Уругвай: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

    Сборные Португалии и Уругвая сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Команды играли друг с другом один раз. В 2018 году на ЧМ-2018 уругвайцы со счетом 2:1 победила португальцев и вышли в четвертьфинал.

    Португальцы в матче 1-го тура обыграли Гану (3:2), Уругвай сыграл вничью с Южной Кореей (0:0).

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    Коэффициенты:

    • Победа Португалии – 2.05
    • Ничья – 3.35
    • Победа Уругвая – 4.10

    Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

    Где смотреть матч Португалия – Уругвай

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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