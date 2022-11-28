Кудус – второй самый молодой африканец, оформивший дубль в матче ЧМ

Гана обыграла Южную Корею со счетом 3:2 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Два из трех голов ганской сборной забил Мохаммед Кудус.

Футболист «Аякса» оформил дубль в матче чемпионата мира в 22 года и 118 дней.

Только один африканец делал это в более молодом возрасте – нигериец Ахмед Муса на ЧМ-2014 дважды отличился в игре с Аргентиной в 21 год и 254 дня.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира