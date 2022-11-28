ЧМ-2022. Южная Корея проиграла Гане (2:3) и опустилась на последнее место в группе

Маленькие техничные корейцы забили 2 гола головой громилам из Ганы!
Потрясающий навал южнокорейцев в последние 15 минут! Аплодирую стоя! Это навал в самом своём естестве!
Оставьте Паулу Бенту до следующего ЧМ!
Сборная Ганы победила Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.
Корейская сборная опустилась на последнее место в группе Н. В заключительном туре они сыграют с португальцами.
Гана набрала первые очки на ЧМ-2022.
ЧМ-2022. Группа Н. 2-й тур
Южная Корея – Гана – 2:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Салису, 24; 0:2 – Кудус, 34; 1:2 – Чо Ге-Сон, 58; 2:2 – Чо Ге-Сон, 61; 2:3 – Кудус, 68
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