ЧМ-2022. Южная Корея проиграла Гане (2:3) и опустилась на последнее место в группе

Сборная Ганы победила Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Корейская сборная опустилась на последнее место в группе Н. В заключительном туре они сыграют с португальцами.

Гана набрала первые очки на ЧМ-2022.

ЧМ-2022. Группа Н. 2-й тур

Южная Корея – Гана – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Салису, 24; 0:2 – Кудус, 34; 1:2 – Чо Ге-Сон, 58; 2:2 – Чо Ге-Сон, 61; 2:3 – Кудус, 68

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