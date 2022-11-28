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    ЧМ-2022. Южная Корея проиграла Гане (2:3) и опустилась на последнее место в группе

    Сборная Ганы победила Южную Корею (3:2) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Корейская сборная опустилась на последнее место в группе Н. В заключительном туре они сыграют с португальцами.

    Гана набрала первые очки на ЧМ-2022.

    ЧМ-2022. Группа Н. 2-й тур

    Южная Корея – Гана – 2:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Салису, 24; 0:2 – Кудус, 34; 1:2 – Чо Ге-Сон, 58; 2:2 – Чо Ге-Сон, 61; 2:3 – Кудус, 68

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +998

      ARSteven89 18 минут назад

      Маленькие техничные корейцы забили 2 гола головой громилам из Ганы!
      Потрясающий навал южнокорейцев в последние 15 минут! Аплодирую стоя! Это навал в самом своём естестве!
      Оставьте Паулу Бенту до следующего ЧМ!

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      Рейтинг: +213

      Аvеngеr 1 час назад

      Гана - первый чемпион мира из Африки

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      Рейтинг: +362

      Ill Ich 1 час назад

      Ещё один горячий матч сегодня! Азиаты были гораздо настырнее, африканцы - эффективнее. Эффективность взяла верх.

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      Рейтинг: +6405

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Приехал таки к Корее гонец из Пизы. Матч отличный. И подсвечивающий то, что Португалии пройти Гану было ой как не просто. А представители Африки в 1/8 это прикольно. Или какая там следующая.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mr. > Красногорск_Фан 1 час назад

      Сборная Ганы в 2010 году дошла до четвертьфинала ЧМ, где в драматическом матче уступила сборной Уругвая. По иронии судьбы в следующем туре Гана встречается с тем же Уругваем)

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      Рейтинг: +6405

      Красногорск_Фан > Mr. 59 минут назад

      Уругвай самая темная из лошадок на этом чемпионате. Не забивают и не пропускают. Некоторые так и до финала ползут

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      Рейтинг: +998

      ARSteven89 > Mr. 15 минут назад

      Весь нынешний тренерский штаб Ганы тогда был в составе против Уругвая: Отто Аддо, Стивен Аппья, только Боатенг был не Джордж (голландец), а Кевин-Принс молодой.
      Возможно будет холодная мстя )))

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