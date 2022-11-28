Южная Корея – Гана: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

Сборные Южной Кореи и Ганы сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Команды четыре раза встречались друг с другом: три победы Ганы, 1 раз выиграли южнокорейцы.

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Коэффициенты:

Победа Южной Кореи – 2.66

Ничья – 3.15

Победа Ганы – 3.20

Рекомендуемая ставка: Гана не проиграет

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