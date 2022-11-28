Южная Корея – Гана: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 28 ноября

Сборные Южной Кореи и Ганы сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в понедельник, 28 ноября ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Команды четыре раза встречались друг с другом: три победы Ганы, 1 раз выиграли южнокорейцы.
Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: Гана не проиграет
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Стартовые составы на матч Южная Корея – Гана
Где смотреть матч Южная Корея – Гана
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Источник: «Бомбардир»