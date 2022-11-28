Стали известны стартовые составы Южной Кореи и Ганы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Южная Корея: Ким Сын-Гю, Ким Джин-Су, Ким Мин-Джэ, Ву Юн-Чун, Хван Ин Бом, Сон Хын-Мин, Чо Ге-Сон, Ким Мун-Хван, Ким Юнь-Квон, Квон Чан Хун, Чон Ву Юн.

Гана: Ати‑Зиджи, Лэмпти, Салису, Парти, Дж. Айю, А. Айю, Амарти, Менса, Уильямс, Кудус, Абдул Самед.

Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».

Начало – в 15:00 мск.

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Прогноз на матч Южная Корея – Гана

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