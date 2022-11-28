Тренер Южной Кореи получил красную карточку после игры с Ганой. Судья закончил матч, не дав корейцам разыграть угловой

Сборная Южной Кореи проиграла Гане (2:3) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор дал финальный свисток, не позволив корейцам разыграть угловой после истечения добавленного времени.
Тренер команды Паулу Бенту высказал свое недовольство, за что получил красную карточку.
- Южная Корея опустилась на последнее место в группе.
- В 3-м туре корейцы сыграют с Португалией.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру