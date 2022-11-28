Тренер Южной Кореи получил красную карточку после игры с Ганой. Судья закончил матч, не дав корейцам разыграть угловой

Сборная Южной Кореи проиграла Гане (2:3) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор дал финальный свисток, не позволив корейцам разыграть угловой после истечения добавленного времени.

Тренер команды Паулу Бенту высказал свое недовольство, за что получил красную карточку.

Южная Корея опустилась на последнее место в группе.

В 3-м туре корейцы сыграют с Португалией.

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