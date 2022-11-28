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    Тренер Южной Кореи получил красную карточку после игры с Ганой. Судья закончил матч, не дав корейцам разыграть угловой

    Сборная Южной Кореи проиграла Гане (2:3) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор дал финальный свисток, не позволив корейцам разыграть угловой после истечения добавленного времени.

    Тренер команды Паулу Бенту высказал свое недовольство, за что получил красную карточку.

    • Южная Корея опустилась на последнее место в группе.
    • В 3-м туре корейцы сыграют с Португалией.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +998

      ARSteven89 10 минут назад

      Главное, чтобы они оставили португальца до следующего ЧМ. Отличную игру ставит корейцам!

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