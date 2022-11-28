Где и во сколько смотреть матч Южная Корея – Гана: 28 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Южной Кореи и Ганы сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Южная Корея в матче 1-го тура сыграла вничью с Уругваем (0:0), Гана проиграла Португалии (2:3).
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- Встреча состоится в понедельник, 28 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити».
- Начало – в 16:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
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Стартовые составы на матч Южная Корея – Гана
Прогноз на матч Южная Корея – Гана
Источник: «Бомбардир»