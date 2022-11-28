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    Сербский болельщик объяснил, почему пришел на матч ЧМ-2022 с флагом России

    Болельщик сборной Сербии Драган, рассказал, почему пришел на матч ЧМ-2022 Камерун – Сербия (3:3) с флагом России.

    «Здесь нет никакой политики. Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии.

    Я был с ним же в России – сделал его перед ЧМ-2018. Когда я был там, все говорили мне «брат, братуха». Мне очень понравилось на том чемпионате мира! Шесть тысяч сербов как-то шли все вместе на один матч – это было невероятно», — сказал болельщик.

    • Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
    • Сербия идет на последнем месте в группе G.
    • Следующий соперник – Швейцария.

    Фото: «Чемпионат»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +778

      3meeeD 1 час назад

      Я в Калининграде с Сарбами шёл по площади)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2035

      almanev 1 час назад

      Порвите Шакири и Джаку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7033

      Из Твери Леха > almanev 1 час назад

      Видел Швейцарию на Евро? Как они чуть Испанию не обыграли, а до этого Францию сделали. Какие предпосылки, что их обыграют сербы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      CSKA №1 1 час назад

      Молодец!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23624

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов тебе, Братуха!!!

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