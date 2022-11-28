Сербский болельщик объяснил, почему пришел на матч ЧМ-2022 с флагом России

Болельщик сборной Сербии Драган, рассказал, почему пришел на матч ЧМ-2022 Камерун – Сербия (3:3) с флагом России.

«Здесь нет никакой политики. Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии.

Я был с ним же в России – сделал его перед ЧМ-2018. Когда я был там, все говорили мне «брат, братуха». Мне очень понравилось на том чемпионате мира! Шесть тысяч сербов как-то шли все вместе на один матч – это было невероятно», — сказал болельщик.

Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.

Сербия идет на последнем месте в группе G.

Следующий соперник – Швейцария.

Фото: «Чемпионат»

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