Сербский болельщик объяснил, почему пришел на матч ЧМ-2022 с флагом России

Болельщик сборной Сербии Драган, рассказал, почему пришел на матч ЧМ-2022 Камерун – Сербия (3:3) с флагом России.
«Здесь нет никакой политики. Мы одной веры, мы братья-христиане. Я лишь поддерживаю своих братьев по религии.
Я был с ним же в России – сделал его перед ЧМ-2018. Когда я был там, все говорили мне «брат, братуха». Мне очень понравилось на том чемпионате мира! Шесть тысяч сербов как-то шли все вместе на один матч – это было невероятно», — сказал болельщик.
- Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
- Сербия идет на последнем месте в группе G.
- Следующий соперник – Швейцария.
Фото: «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат»