Фанаты вывесили объединенный флаг России и Сербии на матче ЧМ-2022 с Камеруном

Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

Во время матча сербские болельщики вывесили на трибуне объединенный флаг России и Сербии с надписью «Одни цвета, одна вера».

Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.

Сербия идет на последнем месте в группе G.

Следующий соперник – Швейцария.

Фото: «Чемпионат»

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