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    Фанаты вывесили объединенный флаг России и Сербии на матче ЧМ-2022 с Камеруном

    Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

    Во время матча сербские болельщики вывесили на трибуне объединенный флаг России и Сербии с надписью «Одни цвета, одна вера».

    • Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
    • Сербия идет на последнем месте в группе G.
    • Следующий соперник – Швейцария.

    Фото: «Чемпионат»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4926

      polt 52 минуты назад

      Это мы можем - просерать победный счет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1635

      PassCSKA 55 минут назад

      Братушки наши!))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Красавцы!

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