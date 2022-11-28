Фанаты вывесили объединенный флаг России и Сербии на матче ЧМ-2022 с Камеруном

Сборная Сербии сыграла вничью с Камеруном (3:3) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.
Во время матча сербские болельщики вывесили на трибуне объединенный флаг России и Сербии с надписью «Одни цвета, одна вера».
- Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
- Сербия идет на последнем месте в группе G.
- Следующий соперник – Швейцария.
Фото: «Чемпионат»
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Источник: Бомбардир.ру