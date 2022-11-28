Галактионов объяснил, почему отсутствовал на тренерской скамейке «Локо» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему его не было на скамейке московской команды во время матча с «Пари НН» в Кубке России.

Галактионов возглавил «Локо» 10 дней назад.

До этого он тренировал «Пари НН».

«Можно сказать о совокупности многих факторов. Когда мы думали об этом, то поняли, что самое главное, чтобы эмоциональная составляющая не превалировала в этой ситуации. Еще раз говорю о том, что мало дней между клубами прошло. Сверху, опять же, очень хорошо видна картинка. Но оперативное управление было ежеминутно, ежесекундно, и до матча, и в перерыве, и сейчас сказали команде слова.

Естественно, это только один матч. Так мы не хотим больше. И в дальнейшем каждый раз команда должна чувствовать импульс тренера. Должна быть определенная взаимосвязь», – сказал Галактионов.

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