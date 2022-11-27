Первая лига. «Рубин» благодаря голу Дзагоева обыграл «Нефтехимик» (2:0). После ухода Слуцкого казанцы только побеждают

«Рубин» в 20-м туре Первой лиги оказался сильнее «Нефтехимика». Голы у Алана Дзагоева и Константина Нижегородова.

После отставки главного тренера Леонида Слуцкого казанцы под руководством Юрия Уткульбаева одержали две победы подряд.

«Рубин» вышел на второе место. «Нефтехимик» идет десятым.

Россия. Первая лига. 20-й тур

Рубин (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзагоев, 31; 2:0 – Нижегородов, 60.

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