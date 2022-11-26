Мбаппе опередил Анри по голам на ЧМ и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Дании. У французов дважды забил Килиан Мбаппе.

Теперь у Мбаппе на чемпионате мира семь голов. Он опередил Тьерри Анри. Больше из французов на ЧМ забил только Жюст Фонтен (13 голов).

На ЧМ-2022 у Мбаппе теперь три гола. Он вышел в лидеры списка бомбардиров.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Игрок выиграл ЧМ в 2018 году.

Мбаппе выступает за «ПСЖ».

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