Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мбаппе опередил Анри по голам на ЧМ и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022

    В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Дании. У французов дважды забил Килиан Мбаппе.

    Теперь у Мбаппе на чемпионате мира семь голов. Он опередил Тьерри Анри. Больше из французов на ЧМ забил только Жюст Фонтен (13 голов).

    На ЧМ-2022 у Мбаппе теперь три гола. Он вышел в лидеры списка бомбардиров.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Игрок выиграл ЧМ в 2018 году.
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира
    ЧМ-2022. Франция благодаря дублю Мбаппе победила Данию (2:1) и вышла в плей-офф 2
    Франция – Дания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11