Мбаппе опередил Анри по голам на ЧМ и вышел в лидеры гонки бомбардиров ЧМ-2022

В эти минуты проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Дании. У французов дважды забил Килиан Мбаппе.
Теперь у Мбаппе на чемпионате мира семь голов. Он опередил Тьерри Анри. Больше из французов на ЧМ забил только Жюст Фонтен (13 голов).
На ЧМ-2022 у Мбаппе теперь три гола. Он вышел в лидеры списка бомбардиров.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- Игрок выиграл ЧМ в 2018 году.
- Мбаппе выступает за «ПСЖ».
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Источник: Бомбардир.ру